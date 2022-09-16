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Госдеп: США намерены сотрудничать с КНР в отвечающих интересам страны сферах

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США будут сотрудничать с Китаем в сферах, отвечающих интересам страны, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Госдеп: США намерены сотрудничать с КНР в отвечающих интересам страны сферах
  • AFP
  • © Daniel SLIM

«Мы будем сотрудничать с КНР в тех сферах, где это отвечает нашим интересам — например, в вопросах климата и всемирного здравоохранения», — приводит РИА Новости слова Шерман в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Washington Post.

Она отметила, что, по словам президента США Джо Байдена, следующее десятилетие станет крайне решающим в контексте вызовов со стороны КНР.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай введёт санкции против глав двух оборонных компаний США.

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