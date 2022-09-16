МИД России внёс 41 гражданина Австралии в стоп-лист

Россия внесла 41 гражданина Австралии в стоп-лист в рамках ответной меры, сообщает российский МИД.

«В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в список внесены подрядчики военно-промышленного комплекса, журналисты и муниципальные депутаты.

На сайте приводится перечень данных граждан.

17 августа власти Австралии решили прекратить сдавать в аренду землю, на которой Россия планировала построить новое посольство.