МИД России внёс 41 гражданина Австралии в стоп-лист
- globallookpress.com
«В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в список внесены подрядчики военно-промышленного комплекса, журналисты и муниципальные депутаты.
На сайте приводится перечень данных граждан.
17 августа власти Австралии решили прекратить сдавать в аренду землю, на которой Россия планировала построить новое посольство.