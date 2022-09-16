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Небензя заявил, что санкции США и ЕС мешают российскому экспорту

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Заявления Соединённых Штатов и стран Европейского союза о том, что введённые ими антироссийские санкции не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

«Повторяемый Евросоюзом и США тезис о том, что санкции не мешают экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют реальности», — цитирует его РИА Новости.

Небензя отметил, что санкции приводят к осложнению банковских транзакций.

Постпред также обратил внимание, что российским судам закрывают доступ в европейские порты, которые играют роль важных перевалочных пунктов, необходимых для нормального функционирования цепочек поставок.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления западных стран о том, что санкции не распространяются на российское продовольствие и удобрения, являются лукавыми.

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