Небензя заявил, что санкции США и ЕС мешают российскому экспорту
«Повторяемый Евросоюзом и США тезис о том, что санкции не мешают экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют реальности», — цитирует его РИА Новости.
Небензя отметил, что санкции приводят к осложнению банковских транзакций.
Постпред также обратил внимание, что российским судам закрывают доступ в европейские порты, которые играют роль важных перевалочных пунктов, необходимых для нормального функционирования цепочек поставок.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления западных стран о том, что санкции не распространяются на российское продовольствие и удобрения, являются лукавыми.