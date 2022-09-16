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Блинкен заявил о готовности США помочь Армении и Азербайджану урегулировать конфликт

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого Блинкен сообщил о готовности американской стороны помочь Армении и Азербайджану урегулировать конфликт мирным путём.

Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

Американский госсекретарь выразил соболезнования из-за гибели людей в ходе конфликта.

«Госсекретарь подтвердил нашу готовность помочь Армении и Азербайджану урегулировать вопросы мирным путём. Он сказал, что дипломатия является единственным способом продвижения вперёд, и отметил, что продолжит лично участвовать в этом (дипломатическом. — RT) процессе», — приводит слова заявления ТАСС.

Он также выразил обеспокоенность в связи с возобновившимися столкновениями.

В ночь на 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также сообщили о столкновении на границе с Арменией.

Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».

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