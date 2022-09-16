военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Некоторые представители в СБ ООН призвали снять препятствия для экспорта российских удобрений

Короткая ссылка
Представители Китая, Объединённых Арабских Эмиратов и Мексики на заседании Совета Безопасности ООН по теме продовольственной безопасности отметили важность снятия препятствий, мешающих экспорту российских удобрений на мировые рынки.

«Из-за множества препятствий в банковской сфере, в области страхования и доставки миллионы тонн российских удобрений застряли в портах в Европе и не были доставлены вовремя», — приводит РИА Новости слова зампостпреда Китая при ООН Дай Бина.

Он призвал к снятию всех препятствий.

Представитель Мексики также отметил важность доставки российских удобрений и продовольственных продуктов на глобальные рынки.

«Удобрения играют важнейшую роль в обеспечении будущих урожаев, и российские удобрения должны достигать глобальных рынков», — отметила в свою очередь постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что западные антироссийские санкции не дают России возможности безопасно перевести свои взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить