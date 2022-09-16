Некоторые представители в СБ ООН призвали снять препятствия для экспорта российских удобрений

Представители Китая, Объединённых Арабских Эмиратов и Мексики на заседании Совета Безопасности ООН по теме продовольственной безопасности отметили важность снятия препятствий, мешающих экспорту российских удобрений на мировые рынки.

«Из-за множества препятствий в банковской сфере, в области страхования и доставки миллионы тонн российских удобрений застряли в портах в Европе и не были доставлены вовремя», — приводит РИА Новости слова зампостпреда Китая при ООН Дай Бина.

Он призвал к снятию всех препятствий.

Представитель Мексики также отметил важность доставки российских удобрений и продовольственных продуктов на глобальные рынки.

«Удобрения играют важнейшую роль в обеспечении будущих урожаев, и российские удобрения должны достигать глобальных рынков», — отметила в свою очередь постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что западные антироссийские санкции не дают России возможности безопасно перевести свои взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН.