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Путин заявил, что Россия направит в Иран бизнес-миссию на следующей неделе

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Состоящая из представителей деловых кругов российская делегация направится в Иран на следующей неделе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с иранским лидером Ибрагимом Раиси в Самарканде на полях саммита ШОС.

«На следующей неделе мы к вам направляем представительную российскую делегацию деловых кругов», — цитирует РИА Новости российского лидера.

Путин уточнил, что миссия будет включать в себя около 80 российских компаний.

Российский глава напомнил, что первая такая крупная бизнес-миссия посетила Иран в мае. Путин рассказал, что члены делегации остались под большим впечатлением от посещения иранских предприятий.

Путин также отметил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам.

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