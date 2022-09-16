Путин заявил, что Россия направит в Иран бизнес-миссию на следующей неделе
«На следующей неделе мы к вам направляем представительную российскую делегацию деловых кругов», — цитирует РИА Новости российского лидера.
Путин уточнил, что миссия будет включать в себя около 80 российских компаний.
Российский глава напомнил, что первая такая крупная бизнес-миссия посетила Иран в мае. Путин рассказал, что члены делегации остались под большим впечатлением от посещения иранских предприятий.
Путин также отметил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам.