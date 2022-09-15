Политолог Бальбек: Германия поставила под угрозу весь свой промышленный потенциал

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление главы комитета по энергетике бундестага ФРГ Клауса Эрнста о грозящей Германии волне банкротств из-за санкций против России.

«Сегодня немецкая экономика — как жертвенный бык, идущий на заклание. Ему не хочется умирать, но служители культа тянут его на алтарь. Ради благосклонной улыбки Вашингтона Германия поставила под угрозу весь свой промышленный потенциал», — считает политолог.

Он отметил, что простые граждане и министры Германии ничего не могут сделать, «если глава правительства — верный служитель культа Вашингтона».

«Он, как говорится, последнее из дому вынесет, лишь бы показать свою фанатичную веру и преданность», — заключил собеседник RT.

Глава комитета бундестага ФРГ заявил об угрозе банкротств из-за санкций против России.

Ранее Эрнст заявил, что введённые против России санкции оказались харакири для Германии.