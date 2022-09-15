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Посол России Андреев сообщил о получении ноты от Польши с требованием вернуть семь картин

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Посольство России в Варшаве получило дипломатическую ноту от Польши с требованием о возвращении семи картин, заявил российский посол Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия 24».
Посол России Андреев сообщил о получении ноты от Польши с требованием вернуть семь картин
  • РИА Новости

«Мы в понедельник, 12-го числа, действительно получили из МИД Польши ноту. К ней прилагаются 14 брошюр с обоснованиями, с требованием возврата семи картин, которые якобы находятся в запасниках Пушкинского музея», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что дипмиссия отправит все эти материалы на изучение в Москву, после чего последует ответ.

Ранее сообщалось, что власти Польши потребовали от России реституции семи объектов культуры, утраченных страной в годы Второй мировой войны.

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