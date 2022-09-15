Песков констатировал деструктивную антироссийскую линию Европы по визам

Европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сложности россиян с получением европейских виз.

«Есть уже серьёзное усложнение в процессе получения виз, связанное с выходом европейцев из соответствующего соглашения. Ну на месте им спокойно не сидится. Они продолжают, собственно, деструктивную антироссийскую линию», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Песков отметил, что у Москвы нет необходимости слепо действовать зеркально. По словам пресс-секретаря президента России, необходимо исходить из государственных интересов.

С 12 сентября Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, которое работало с 2007 года.

Между тем Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам ЕС проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов сообщил, что Москва не будет зеркально отвечать на визовые ограничения ЕС.