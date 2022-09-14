Губернатор штата Иллинойс ввёл режим ЧС из-за наплыва мигрантов

Губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер ввёл в регионе режим ЧС из-за ситуации с наплывом мигрантов, которые прибывают на автобусах из Техаса.

«Губернатор Прицкер сегодня объявил о режиме ЧС и задействовал порядка 75 членов национальной гвардии Иллинойса для обеспечения всех ресурсов штата, необходимых для поддержки беженцев», — приводит РИА Новости официальное заявление.

Власти региона уточняют, что режим ЧС необходим для обеспечения поддержки мигрантов в транспортировке, организации ночлега, медобследований и прочей помощи.

«Пока другие штаты относятся к этим семьям как к разменным фишкам, в штате Иллинойс с ними будут обходиться как с людьми», — подчеркнул губернатор Прицкер.

По данным губернатора, в Чикаго прибыли более 500 мигрантов.

В августе глава Пентагона Ллойд Остин отказал вашингтонской мэрии в помощи национальной гвардии с приёмом нелегальных мигрантов.

Журналист The Washington Times Дон Федер ранее рассказал о признаках «надвигающегося коллапса» в США, среди которых он назвал усилия элит по продвижению политики открытых дверей для мигрантов.