Россия уведомила СБ ООН об усилиях Москвы по армяно-азербайджанскому урегулированию

На закрытой встрече Совбеза ООН российская сторона уведомила участников об усилиях Москвы и работе ОДКБ по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Мы рассказали о предпринятых Россией усилиях как в индивидуальном качестве, так и по линии ОДКБ, по нормализации обстановки, по достижению перемирия, об усилиях, которые будет предпринимать ОДКБ после заседания Совета коллективной безопасности», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, партнёры выразили благодарность Москве за предоставленную информацию и предпринятые усилия по нормализации ситуации.

Ранее сообщалось, что Минобороны Армении и Азербайджана заявили о нарушении режима прекращения огня.

Позднее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

Передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во главе с начальником объединённого штаба вылетит в Армению в четверг, 15 сентября.