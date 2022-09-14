Путин напомнил Гутеррешу об убийстве Дарьи Дугиной

Президент России Владимир Путин в беседе с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил об убийстве журналистки Дарьи Дугиной, Генсек осудил это преступление.

Об этом сообщили в Кремле.

«Затрагивалась также тема преступной деятельности украинских неонацистских формирований, которые прибегают к методам террора в отношении противников и критиков киевского режима. В этой связи Владимир Путин напомнил Генеральному секретарю о подлом и жестоком убийстве Дарьи Дугиной», — говорится в заявлении.

Гутерреш осудил это преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.

По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко.

После теракта Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.