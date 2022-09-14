Путин напомнил Гутеррешу об убийстве Дарьи Дугиной
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Об этом сообщили в Кремле.
«Затрагивалась также тема преступной деятельности украинских неонацистских формирований, которые прибегают к методам террора в отношении противников и критиков киевского режима. В этой связи Владимир Путин напомнил Генеральному секретарю о подлом и жестоком убийстве Дарьи Дугиной», — говорится в заявлении.
Гутерреш осудил это преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания.
Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье.
По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк. Вместе с ней убийство готовил гражданин Украины Богдан Цыганенко.
После теракта Вовк со своей дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.