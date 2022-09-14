Глава Банка Франции заявил, что G20 сегодня находится «не в лучшей форме»

G20 сегодня находится «не в лучшей форме» и разобщена из-за санкций против России. Об этом заявил президент Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало.

«Давайте признаем, что, откровенно говоря, G20 не в лучшей форме... Санкции против России разделяют G20», — цитирует его ТАСС.

Он рассказал, что в рамках «Большой двадцатки» до сих пор идут «жаркие споры» о необходимости и эффективности санкций.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.