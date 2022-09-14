Глава Банка Франции заявил, что G20 сегодня находится «не в лучшей форме»
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«Давайте признаем, что, откровенно говоря, G20 не в лучшей форме... Санкции против России разделяют G20», — цитирует его ТАСС.
Он рассказал, что в рамках «Большой двадцатки» до сих пор идут «жаркие споры» о необходимости и эффективности санкций.
Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.
В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.