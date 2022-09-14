Сербский депутат прокомментировал вето Милорада Додика в президиуме БиГ на агреман немецкому послу
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Как он сказал РТ на Балканах, на решение Додика повлияла резолюция бундестага от 30 мая этого года.
«Резолюция бундестага от мая этого года и поддержка незаконного Высокого представителя Кристиана Шмидта являют собой нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях. Это заслуживало дипломатического ответа. Эта резолюция оспаривает основные принципы Конституции Боснии и Герцеговины, которые уважают тот факт, что Дейтонские мирные соглашения установили баланс между интересами трёх конститутивных народов — сербов, хорватов и бошняков», — заявил Мазалица.
Как объяснил депутат, данная резолюция требует нивелирования соответствующих категорий в конституции и выступает против принципа легитимного представительства народа — что «больше всего устраивает бошняков, ведь их больше».
Кроме того, как отметил Мазалица, Германия поддерживает незаконного избранного Высокого представителя Кристиана Шмидта, кандидатура которого не была согласована в СБ ООН из-за протеста России и Китая.
Вместе с этим он указал, что из-за бойкота со стороны представителей оппозиционных партий инициатива по отказу предоставления агремана не получила 2/3 голосов в парламенте Республики Сербской.
«Вето Додика в Президиуме БиГ на решение по предоставлению агремана немецкому послу не получило необходимой поддержки в 2/3 голосов. Поскольку оппозиционные партии СДС, ПДП и другие — представители интересов западных посольств — не присутствовали на заседании, мы решили быть сдержанными и дать формальную поддержку агреману, но в заключении, принятом 1/2 голосов, выразили своё несогласие со спорной резолюцией бундестага, как и в целом с немецкой интервенционистской политикой и неуважением к Дейтонским соглашениям», — объяснил депутат Мазалица.
В январе Соединённые Штаты ввели рестрикции в отношении Додика за якобы дестабилизацию и коррупционную деятельность.