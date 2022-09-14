Сербский депутат прокомментировал вето Милорада Додика в президиуме БиГ на агреман немецкому послу

Депутат парламента Республики Сербской, заместитель председателя Клуба депутатов правящей партии Союз независимых социал-демократов Срджан Мазалица в беседе с РТ на Балканах прокомментировал решение представителя сербов в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорада Додика отказаться давать агреман немецкому послу.

Как он сказал РТ на Балканах, на решение Додика повлияла резолюция бундестага от 30 мая этого года.

«Резолюция бундестага от мая этого года и поддержка незаконного Высокого представителя Кристиана Шмидта являют собой нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях. Это заслуживало дипломатического ответа. Эта резолюция оспаривает основные принципы Конституции Боснии и Герцеговины, которые уважают тот факт, что Дейтонские мирные соглашения установили баланс между интересами трёх конститутивных народов — сербов, хорватов и бошняков», — заявил Мазалица.

Как объяснил депутат, данная резолюция требует нивелирования соответствующих категорий в конституции и выступает против принципа легитимного представительства народа — что «больше всего устраивает бошняков, ведь их больше».

Кроме того, как отметил Мазалица, Германия поддерживает незаконного избранного Высокого представителя Кристиана Шмидта, кандидатура которого не была согласована в СБ ООН из-за протеста России и Китая.

Вместе с этим он указал, что из-за бойкота со стороны представителей оппозиционных партий инициатива по отказу предоставления агремана не получила 2/3 голосов в парламенте Республики Сербской.

«Вето Додика в Президиуме БиГ на решение по предоставлению агремана немецкому послу не получило необходимой поддержки в 2/3 голосов. Поскольку оппозиционные партии СДС, ПДП и другие — представители интересов западных посольств — не присутствовали на заседании, мы решили быть сдержанными и дать формальную поддержку агреману, но в заключении, принятом 1/2 голосов, выразили своё несогласие со спорной резолюцией бундестага, как и в целом с немецкой интервенционистской политикой и неуважением к Дейтонским соглашениям», — объяснил депутат Мазалица.

В январе Соединённые Штаты ввели рестрикции в отношении Додика за якобы дестабилизацию и коррупционную деятельность.