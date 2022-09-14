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Москва и Таллин работают над проблемой выплаты пенсий проживающим в Эстонии россиянам

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Россия и Эстония работают над решением проблемы с выплатой пенсий российским гражданам, проживающим на территории Эстонии, — проблемы возникли из-за блокировок банковских переводов по инициативе США.
Москва и Таллин работают над проблемой выплаты пенсий проживающим в Эстонии россиянам
  • AP
  • © Pavel Golovkin

В российской дипмиссии подчеркнули, что Москва строго выполняет договор между Россией и Эстонией о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения.

«Проблемы в выплате пенсий нашим пенсионерам были вызваны блокировкой соответствующих банковских переводов, осуществленной по инициативе США... Компетентные ведомства и учреждения России и Эстонии работают над урегулированием возникшей ситуации», — говорится в сообщении посольства.

В мае президент России Владимир Путин предложил с 1 июня дополнительно повысить пенсии в стране на 10% — в среднем до 19 360 рублей.

Помимо этого, глава государства поручил увеличить на 10% МРОТ и прожиточный минимум.

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