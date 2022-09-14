Генсек ООН назвал реальной угрозу голода в ряде регионов мира в этом году

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о сохранении угрозы голода в различных регионах в этом году, несмотря на реализацию зерновой сделки.

«Несмотря на черноморскую инициативу по зерну и соглашение по доступу российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки, риск возникновения голода в различных (районах. — RT) реален», — приводит ТАСС его слова в ходе пресс-конференции.

Гутерреш отметил, что мировой голод начал возникать до пандемии COVID-19.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.

В Министерстве иностранных дел России отмечали, что страна остаётся ответственным участником мирового продовольственного рынка, а попытки Запада списать проблемы в этой сфере на специальную военную операцию абсолютно беспочвенны.

МИД напомнил, что скачок цен на сельхозпродукцию произошёл ещё в 2020 году и «отнюдь не является следствием специальной военной операции».