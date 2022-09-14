Захарова прокомментировала перебранку между Байденом и Трампом по поводу фашизма
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
«Байден назвал Трампа и республиканцев фашистами. Трамп назвал США военизированным полицейским государством. Эту систему они защищают поставками оружия на Украину? Эту систему они называют «демократией»? Эту систему считают образцом для подражания?» — написала Захарова в Telegram.
Она отметила, что и тот и другой «сказали об одном и том же, только каждый со своей стороны».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден не стесняется своей оценки республиканских сторонников Трампа как «фашистов».
Захарова после этого отметила: «Жан-Пьер вслух сказала то, о чём многие только догадывались — в США бушует фашизм».
Дональд Трамп, со своей стороны, назвал Байдена «врагом государства».