В Баку заявили, что Лавров провёл переговоры с главой МИД Азербайджана
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
«В ходе телефонного разговора обсуждались столкновения и напряжённость в регионе», — говорится в заявлении.
В ночь на 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также отметили столкновения на границе с Арменией.
Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».