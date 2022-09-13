В Баку заявили, что Лавров провёл переговоры с главой МИД Азербайджана

Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора обсуждались столкновения и напряжённость в регионе», — говорится в заявлении.

В ночь на 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также отметили столкновения на границе с Арменией.

Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».