В Берлине отказались от рождественских гирлянд на двух улицах из-за роста цен
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство dpa.
«Мы не можем всерьёз говорить кому-либо, что тратим сотни тысяч евро из денег налогоплательщиков на рождественские гирлянды, в то время как всех призывают экономить», — заявил сенатор Штефан Шварц.
Отмечается, что в 2021 году на рождественское освещение в берлинском районе Шарлоттенбург на Курфюрстендамм было выделено €250 тыс., в районе Митте на бульваре Унтер-ден-Линден — €160 тыс.
Тем временем в ряде торговых центров Германии начали отключать эскалаторы в целях экономии электроэнергии — одними из них стали ТЦ сети Saturn и универмаги Galeria Karstadt Kaufhof.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что для реализации «санкционного безумия» Вашингтон и Брюссель подталкивают Рим к экономическому самоубийству.