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В Берлине отказались от рождественских гирлянд на двух улицах из-за роста цен

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Сенат Берлина отказался выделять средства на рождественские гирлянды на бульваре Курфюрстендамм и улице Унтер-ден-Линден из-за роста цен на электроэнергию.
В Берлине отказались от рождественских гирлянд на двух улицах из-за роста цен
  • AP
  • © Markus Schreiber

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство dpa.

«Мы не можем всерьёз говорить кому-либо, что тратим сотни тысяч евро из денег налогоплательщиков на рождественские гирлянды, в то время как всех призывают экономить», — заявил сенатор Штефан Шварц.

Отмечается, что в 2021 году на рождественское освещение в берлинском районе Шарлоттенбург на Курфюрстендамм было выделено €250 тыс., в районе Митте на бульваре Унтер-ден-Линден — €160 тыс.

Тем временем в ряде торговых центров Германии начали отключать эскалаторы в целях экономии электроэнергии — одними из них стали ТЦ сети Saturn и универмаги Galeria Karstadt Kaufhof.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что для реализации «санкционного безумия» Вашингтон и Брюссель подталкивают Рим к экономическому самоубийству.

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