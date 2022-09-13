Сенат Берлина отказался выделять средства на рождественские гирлянды на бульваре Курфюрстендамм и улице Унтер-ден-Линден из-за роста цен на электроэнергию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство dpa.

«Мы не можем всерьёз говорить кому-либо, что тратим сотни тысяч евро из денег налогоплательщиков на рождественские гирлянды, в то время как всех призывают экономить», — заявил сенатор Штефан Шварц.

Отмечается, что в 2021 году на рождественское освещение в берлинском районе Шарлоттенбург на Курфюрстендамм было выделено €250 тыс., в районе Митте на бульваре Унтер-ден-Линден — €160 тыс.

Тем временем в ряде торговых центров Германии начали отключать эскалаторы в целях экономии электроэнергии — одними из них стали ТЦ сети Saturn и универмаги Galeria Karstadt Kaufhof.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что для реализации «санкционного безумия» Вашингтон и Брюссель подталкивают Рим к экономическому самоубийству.