Lе Figaro: Франция созовёт Совбез ООН из-за конфликта на границе Армении и Азербайджана
- AFP
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«Франция созовёт Совбез ООН, в котором она сейчас председательствует», — сообщается в материале.
Также отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал к строгому соблюдению режима прекращения огня.
В МИД России заявили, что российская сторона крайне озабочена в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября.