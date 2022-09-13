Lе Figaro: Франция созовёт Совбез ООН из-за конфликта на границе Армении и Азербайджана

Франция вынесет вопрос о конфликте на армяно-азербайджанской границе на обсуждение Совета Безопасности ООН, сообщает газета Lе Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

«Франция созовёт Совбез ООН, в котором она сейчас председательствует», — сообщается в материале.

Также отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал к строгому соблюдению режима прекращения огня.

В МИД России заявили, что российская сторона крайне озабочена в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября.