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Lе Figaro: Франция созовёт Совбез ООН из-за конфликта на границе Армении и Азербайджана

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Франция вынесет вопрос о конфликте на армяно-азербайджанской границе на обсуждение Совета Безопасности ООН, сообщает газета Lе Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
Lе Figaro: Франция созовёт Совбез ООН из-за конфликта на границе Армении и Азербайджана
  • AFP
  • © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Франция созовёт Совбез ООН, в котором она сейчас председательствует», — сообщается в материале.

Также отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал к строгому соблюдению режима прекращения огня.

В МИД России заявили, что российская сторона крайне озабочена в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября.

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