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На полях саммита ШОС запланирована встреча президентов Киргизии и России

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Пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова заявила, что на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане должна пройти встреча киргизского лидера и президента России Владимира Путина.
На полях саммита ШОС запланирована встреча президентов Киргизии и России
  • РИА Новости
  • © Антон Новодережкин

«Президент Садыр Жапаров на полях ШОС проведёт двусторонние встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым», — говорится в сообщении на сайте президента Киргизии.

Ранее пресс-секретарь китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин 14—16 сентября посетит Казахстан и Узбекистан и примет участие в 22-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

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