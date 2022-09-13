На полях саммита ШОС запланирована встреча президентов Киргизии и России
- РИА Новости
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«Президент Садыр Жапаров на полях ШОС проведёт двусторонние встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым», — говорится в сообщении на сайте президента Киргизии.
Ранее пресс-секретарь китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин 14—16 сентября посетит Казахстан и Узбекистан и примет участие в 22-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.