На полях саммита ШОС запланирована встреча президентов Киргизии и России

Пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова заявила, что на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане должна пройти встреча киргизского лидера и президента России Владимира Путина.

РИА Новости

© Антон Новодережкин