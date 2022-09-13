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FT: США и их союзники обсуждают возможность предоставления Украине ПВО и истребителей

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США и их союзники обсуждают целесообразность предоставления Украине ПВО и истребителей в средней и долгосрочной перспективе.
FT: США и их союзники обсуждают возможность предоставления Украине ПВО и истребителей
  • Gettyimages.ru
  • © E4C

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

По его словам, Вашингтон и его союзники обсуждают более долгосрочные потребности Украины, такие как противовоздушная оборона, и вопрос о целесообразности предоставления Киеву истребителей в «средне- и долгосрочной перспективе».

Ранее СМИ сообщали, что украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности, которые Вашингтон ранее отказывался предоставлять.

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