FT: США и их союзники обсуждают возможность предоставления Украине ПВО и истребителей
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Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
По его словам, Вашингтон и его союзники обсуждают более долгосрочные потребности Украины, такие как противовоздушная оборона, и вопрос о целесообразности предоставления Киеву истребителей в «средне- и долгосрочной перспективе».
Ранее СМИ сообщали, что украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности, которые Вашингтон ранее отказывался предоставлять.