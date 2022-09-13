Восемь человек погибли при пожаре в салоне электросамокатов в Индии

По меньшей мере восемь человек погибли и ещё несколько пострадали в ходе пожара, который произошёл ночью в городе Секундерабаде на юге Индии.

Как сообщает NDTV, возгорание началось в салоне по продаже электрических самокатов на первом этаже многоэтажного здания, пожар перекинулся и на другие этажи.

Отмечается, что большинство жертв погибли из-за удушья, вызванного густым дымом.

На месте инцидента работают несколько пожарных расчётов. Причины возгорания пока не сообщаются.

Ранее в Нью-Дели 25 человек погибли и более 40 пострадали в результате возгорания в коммерческом здании на западе города.