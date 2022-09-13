военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Восемь человек погибли при пожаре в салоне электросамокатов в Индии

Короткая ссылка
По меньшей мере восемь человек погибли и ещё несколько пострадали в ходе пожара, который произошёл ночью в городе Секундерабаде на юге Индии.

Как сообщает NDTV, возгорание началось в салоне по продаже электрических самокатов на первом этаже многоэтажного здания, пожар перекинулся и на другие этажи.

Отмечается, что большинство жертв погибли из-за удушья, вызванного густым дымом.

На месте инцидента работают несколько пожарных расчётов. Причины возгорания пока не сообщаются.

Ранее в Нью-Дели 25 человек погибли и более 40 пострадали в результате возгорания в коммерческом здании на западе города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить