Восемь человек погибли при пожаре в салоне электросамокатов в Индии
Как сообщает NDTV, возгорание началось в салоне по продаже электрических самокатов на первом этаже многоэтажного здания, пожар перекинулся и на другие этажи.
Отмечается, что большинство жертв погибли из-за удушья, вызванного густым дымом.
На месте инцидента работают несколько пожарных расчётов. Причины возгорания пока не сообщаются.
Ранее в Нью-Дели 25 человек погибли и более 40 пострадали в результате возгорания в коммерческом здании на западе города.