Aydınlık: Анкара запросила разъяснения у Киева по кампании против турецких банков

Турецкая сторона запросила у Украины объяснения на фоне начавшейся в Киеве агитационной кампании против турецких банков и бизнесменов.

«Турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения», — сообщает газета Aydınlık со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседников издания, с аналогичным призывом выступило и посольство Турции в Киеве.

Ранее пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил, что в Анкаре изучают призывы Киева ввести санкции против турецких банков за сотрудничество с Россией.