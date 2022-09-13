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США пригласили Мексику участвовать в производстве полупроводников

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Мексика получила от США приглашение принять участие в производстве полупроводников, заявил глава МИД Марсело Эбрард.

«Мы получили приглашение участвовать в качестве партнёров, в качестве союзников... в различных инициативах администрации президента Байдена, связанных с полупроводниками», — цитирует его ТАСС.

Дипломат назвал это «исторической возможностью» для Мексики, которая означает «рабочие места, интеграцию и будущее».

По мнению Эбрарда, соответствующие проекты могут ускорить развитие страны в два раза и способствовать сокращению бедности.

Ранее сообщалось, что в рамках визита на Тайвань спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси встретилась с главой самого крупного на острове производителя полупроводников TSMC Марком Лью.

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