США пригласили Мексику участвовать в производстве полупроводников
«Мы получили приглашение участвовать в качестве партнёров, в качестве союзников... в различных инициативах администрации президента Байдена, связанных с полупроводниками», — цитирует его ТАСС.
Дипломат назвал это «исторической возможностью» для Мексики, которая означает «рабочие места, интеграцию и будущее».
По мнению Эбрарда, соответствующие проекты могут ускорить развитие страны в два раза и способствовать сокращению бедности.
Ранее сообщалось, что в рамках визита на Тайвань спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси встретилась с главой самого крупного на острове производителя полупроводников TSMC Марком Лью.