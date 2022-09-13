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Блинкен воздержался от прогнозов по развитию ситуации на востоке Украины

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Госсекретарь США Энтони Блинкен воздержался от комментариев в отношении прогнозов по развитию ситуации на востоке Украины.

«Считаю, было бы неправильным предсказывать, как именно будут дальше развиваться события, когда и как что-то будет достигнуто», — цитирует его слова ТАСС.

Он отметил, что в Вашингтоне «видят существенный прогресс со стороны украинцев» на северо-востоке страны.

По словам Блинкена, США продолжат оказывать необходимую Киеву поддержку.

По данным газеты The Wall Street Journal со ссылкой на документ, предоставленный американским конгрессменам, украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности, которые Вашингтон ранее отказывался предоставлять.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, западная помощь Киеву рассчитана на долгосрочную перспективу.

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