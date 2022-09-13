Россия призвала Гутерреша запустить арбитраж из-за невыдачи виз США российским дипломатам

Решить проблему невыдачи виз США российским дипломатам можно запуском Генсеком ООН Антониу Гутеррешем процедуры арбитража, заявил глава правовой референтуры постпредства России при ООН Сергей Леонидченко.

«Единственный вариант реального решения проблем с систематическим сознательным невыполнением США своих международно-правовых обязательств — это незамедлительный запуск Генеральным секретарём арбитражной процедуры, предусмотренной разделом 21 соглашения о центральных учреждениях», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Леонидченко, любые другие меры будут лишь имитацией урегулирования проблем на фоне деградации ситуации.

Он сообщил, что глава российского МИД Сергей Лавров и члены российской делегации до сих пор не получили визы США для участия в сессии Генассамблеи ООН.

До этого заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак отметил, что Антониу Гутерреш находится в постоянном контакте с США и Россией по визовому вопросу.

Лавров напомнил, что Соединённые Штаты и Генсек ООН Антониу Гутерреш обязаны обеспечить участие всех делегаций в Генеральной Ассамблее (ГА) всемирной организации.