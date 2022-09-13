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Россия призвала Гутерреша запустить арбитраж из-за невыдачи виз США российским дипломатам

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Решить проблему невыдачи виз США российским дипломатам можно запуском Генсеком ООН Антониу Гутеррешем процедуры арбитража, заявил глава правовой референтуры постпредства России при ООН Сергей Леонидченко.

«Единственный вариант реального решения проблем с систематическим сознательным невыполнением США своих международно-правовых обязательств — это незамедлительный запуск Генеральным секретарём арбитражной процедуры, предусмотренной разделом 21 соглашения о центральных учреждениях», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Леонидченко, любые другие меры будут лишь имитацией урегулирования проблем на фоне деградации ситуации.

Он сообщил, что глава российского МИД Сергей Лавров и члены российской делегации до сих пор не получили визы США для участия в сессии Генассамблеи ООН.

До этого заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак отметил, что Антониу Гутерреш находится в постоянном контакте с США и Россией по визовому вопросу.

Лавров напомнил, что Соединённые Штаты и Генсек ООН Антониу Гутерреш обязаны обеспечить участие всех делегаций в Генеральной Ассамблее (ГА) всемирной организации.

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