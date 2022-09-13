На заседании ЕК обсудят экстренные меры по энергетике, кибербезопасности и свободу СМИ
«Перед ежегодным выступлением главы ЕК в среду в Страсбурге во вторник состоится заседание коллегии Еврокомиссии с амбициозной повесткой», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что энергетическая безопасность Европы невозможна без России.
Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер отметил, что власти Германии испытывают проблемы с поисками альтернатив поставкам газа из России.