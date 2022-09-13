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На заседании ЕК обсудят экстренные меры по энергетике, кибербезопасности и свободу СМИ

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Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер анонсировал заседание коллегии Еврокомиссии в Страсбурге, посвящённое обсуждению экстренных мер по энергетике, инициативы по кибербезопасности и свободе СМИ.

«Перед ежегодным выступлением главы ЕК в среду в Страсбурге во вторник состоится заседание коллегии Еврокомиссии с амбициозной повесткой», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что энергетическая безопасность Европы невозможна без России.

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер отметил, что власти Германии испытывают проблемы с поисками альтернатив поставкам газа из России.

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