На заседании ЕК обсудят экстренные меры по энергетике, кибербезопасности и свободу СМИ

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер анонсировал заседание коллегии Еврокомиссии в Страсбурге, посвящённое обсуждению экстренных мер по энергетике, инициативы по кибербезопасности и свободе СМИ.