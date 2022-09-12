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CNN: США опасаются смены позиции Европы в отношении России на фоне энергокризиса

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В Соединённых Штатах опасаются, что европейские страны на фоне разрастающегося энергетического кризиса изменят свою позицию в отношении России и Украины. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
CNN: США опасаются смены позиции Европы в отношении России на фоне энергокризиса
  • Gettyimages.ru

«Существует реальный риск... что по мере роста цен на электроэнергию и приближения зимы общественность Европы может восстать против западной стратегии экономической изоляции России», — говорится в материале.

При этом среди основных целей, поставленных американским лидером Джо Байденом, числится недопущение общественных волнений и деиндустриализации в европейских странах.

«Европе будет больно. Посмотрим, насколько суровой будет зима», — заключил один из источников.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Эрфурте около 2,5 тыс. человек провели демонстрацию против ценовой политики правительства Германии на фоне энергетического кризиса.

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