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В Кремле назвали заявления комиссара ООН о России необоснованными

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявления комиссара ООН о нарушениях прав человека в России необоснованными.
В Кремле назвали заявления комиссара ООН о России необоснованными
  • РИА Новости

«Мы не готовы принимать во внимание подобное заявление, подобные выводы. Мы считаем их необоснованными», — сказал он, комментируя соответствующее заявление представителя ООН.

Также Песков подчеркнул, что российская сторона считает невозможным принимать во внимание соответствующие доводы, учитывая тот факт, что комиссар отказывается замечать много нарушений в целом ряде других государств.

«Которые касаются ущемления прав наших граждан, наших СМИ и так далее. Такая однобокая позиция не может приниматься во внимание», — указал он.

Ранее в Генассамблее ООН сообщили о назначении нового верховного комиссара всемирной организации по правам человека — им стал австриец Фолькер Тюрк.

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