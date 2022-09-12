В Кремле назвали заявления комиссара ООН о России необоснованными

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявления комиссара ООН о нарушениях прав человека в России необоснованными.

«Мы не готовы принимать во внимание подобное заявление, подобные выводы. Мы считаем их необоснованными», — сказал он, комментируя соответствующее заявление представителя ООН.

Также Песков подчеркнул, что российская сторона считает невозможным принимать во внимание соответствующие доводы, учитывая тот факт, что комиссар отказывается замечать много нарушений в целом ряде других государств.

«Которые касаются ущемления прав наших граждан, наших СМИ и так далее. Такая однобокая позиция не может приниматься во внимание», — указал он.

Ранее в Генассамблее ООН сообщили о назначении нового верховного комиссара всемирной организации по правам человека — им стал австриец Фолькер Тюрк.