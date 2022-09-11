Многотысячное шествие в защиту традиционных ценностей проходит в Белграде
- РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что тысячи граждан с детьми двинулись от здания Патриархии Сербской православной церкви к храму Святого Саввы, где пройдёт молебен.
На пути шествия по улице Краля Милана активисты растянули сербский триколор длиной 500 м. Люди несут флаги Сербии, иконы, распятия.
Ранее в центре Праги прошёл крупный антиправительственный митинг из-за недовольства местных жителей мерами властей по борьбе с удорожанием газа и всеобщим ростом цен на товары.