Многотысячное шествие в защиту традиционных ценностей проходит в Белграде

В столице Сербии проходит массовое шествие в защиту традиционных ценностей.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что тысячи граждан с детьми двинулись от здания Патриархии Сербской православной церкви к храму Святого Саввы, где пройдёт молебен.

На пути шествия по улице Краля Милана активисты растянули сербский триколор длиной 500 м. Люди несут флаги Сербии, иконы, распятия.

Ранее в центре Праги прошёл крупный антиправительственный митинг из-за недовольства местных жителей мерами властей по борьбе с удорожанием газа и всеобщим ростом цен на товары.