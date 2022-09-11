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Многотысячное шествие в защиту традиционных ценностей проходит в Белграде

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В столице Сербии проходит массовое шествие в защиту традиционных ценностей.
Многотысячное шествие в защиту традиционных ценностей проходит в Белграде
  • РИА Новости
  • © Александар Джорович

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что тысячи граждан с детьми двинулись от здания Патриархии Сербской православной церкви к храму Святого Саввы, где пройдёт молебен.

На пути шествия по улице Краля Милана активисты растянули сербский триколор длиной 500 м. Люди несут флаги Сербии, иконы, распятия.

Ранее в центре Праги прошёл крупный антиправительственный митинг из-за недовольства местных жителей мерами властей по борьбе с удорожанием газа и всеобщим ростом цен на товары.

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