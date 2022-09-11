Турция и Украина выразили «удовлетворение» работой СКЦ по вывозу украинского зерна

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провёл телефонные переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, сообщило турецкое Минобороны.

В ходе встречи, как отмечается, стороны выразили «удовлетворение» работой, проведённой Совместным координационным центром в рамках продуктовой сделки по вывозу украинского зерна на мировые рынки.

Также турецкая сторона подтвердила своё намерение продолжать оказывать гуманитарную помощь Киеву.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился со словами Путина о том, что зерно с Украины не идёт бедным странам.