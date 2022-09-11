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Telegraph: Путин первым из мировых лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол

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Президент России Владимир Путин стал первым мировым лидером, поздравившим короля Великобритании Карла III со вступлением на британский престол, сообщает газета The Telegraph.
Telegraph: Путин первым из мировых лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

«Владимир Путин стал первым мировым лидером, поздравившим короля Карла III с официальным вступлением на престол», — говорится в сообщении.

По данным газеты, лидеры стран встречались лично несколько раз, в том числе во время государственного визита Путина в Великобританию в 2003 году.

Ранее Путин поздравил Карла III со вступлением на престол. 

Карла III на Совете по престолонаследию официально провозгласили королём Великобритании.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин пока не планирует проводить телефонные переговоры с Карлом III.

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