Telegraph: Путин первым из мировых лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
«Владимир Путин стал первым мировым лидером, поздравившим короля Карла III с официальным вступлением на престол», — говорится в сообщении.
По данным газеты, лидеры стран встречались лично несколько раз, в том числе во время государственного визита Путина в Великобританию в 2003 году.
Ранее Путин поздравил Карла III со вступлением на престол.
Карла III на Совете по престолонаследию официально провозгласили королём Великобритании.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин пока не планирует проводить телефонные переговоры с Карлом III.