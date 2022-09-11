Telegraph: Путин первым из мировых лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол

Президент России Владимир Путин стал первым мировым лидером, поздравившим короля Великобритании Карла III со вступлением на британский престол, сообщает газета The Telegraph.

«Владимир Путин стал первым мировым лидером, поздравившим короля Карла III с официальным вступлением на престол», — говорится в сообщении.

По данным газеты, лидеры стран встречались лично несколько раз, в том числе во время государственного визита Путина в Великобританию в 2003 году.

Ранее Путин поздравил Карла III со вступлением на престол.

Карла III на Совете по престолонаследию официально провозгласили королём Великобритании.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин пока не планирует проводить телефонные переговоры с Карлом III.