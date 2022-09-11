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Политолог Эберт назвал безумием введение потолка цен на российскую нефть

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Американский политолог Стефан Эберт назвал безумием введение Западом потолка цен на российскую нефть.
Политолог Эберт назвал безумием введение потолка цен на российскую нефть
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimirovic

«Как я понимаю, есть такое понятие, как свободная торговля. И это ещё практикуется по всему миру. Так что потолок цен на какой-то товар — это безумие», — заявил он в беседе с «Известиями».

По словам Эберта, подобная мера является продолжением экономической войны наподобие тех, что американская сторона ведёт с Венесуэлой, Кубой и Ираном.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цен на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Также стало известно, что США не станут покупать российскую нефть после введения потолка цен на неё и намерены вводить санкции против физических лиц и компаний, которые будут покупать нефть у России дороже ценового потолка.

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