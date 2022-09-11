военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Карл III провозглашён королём Австралии и Новой Зеландии

Короткая ссылка
Британский король Карл III был официально провозглашён королём Австралии и Новой Зеландии.
Карл III провозглашён королём Австралии и Новой Зеландии
  • Gettyimages.ru
  • © Tracey Nearmy

Об этом сообщает австралийская ABC.

В своём заявлении генерал-губернатор Дэвид Хёрли отметил, что после смерти королевы Елизаветы II «корона полностью и по праву» перешла её сыну принцу Чарльзу, который взял себе тронное имя Карл III.

«С сердечной и смиренной любовью мы обещаем ему веру и верность», — заключил он.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

Карла III на Совете по престолонаследию официально провозгласили королём Великобритании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить