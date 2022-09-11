Экс-советник генсека НАТО: США не поставляют Украине больше оружия из-за ЯО России
«Почему мы не поставляем больше? … У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в тёмные времена, а в каменный век», — приводит РИА Новости слова Карбера в беседе с украинским «Пятым каналом».
Он отметил, что у России на вооружении есть тысячи ядерных боеголовок.
По его словам, первоочередной обязанностью президента США является защита американского населения.
Ранее финский политолог Йохан Бекман заявил, что поставки Украине западного вооружения проводятся в рамках применения пятой статьи устава НАТО.