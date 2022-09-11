Экс-советник генсека НАТО: США не поставляют Украине больше оружия из-за ЯО России

Президент США Джо Байден опасается передавать Украине больше вооружений из-за наличия у России ядерного оружия, заявил бывший советник генсека НАТО Менфреда Вернера, ветеран морской пехоты США Филип Карбер.

«Почему мы не поставляем больше? … У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в тёмные времена, а в каменный век», — приводит РИА Новости слова Карбера в беседе с украинским «Пятым каналом».

Он отметил, что у России на вооружении есть тысячи ядерных боеголовок.

По его словам, первоочередной обязанностью президента США является защита американского населения.

Ранее финский политолог Йохан Бекман заявил, что поставки Украине западного вооружения проводятся в рамках применения пятой статьи устава НАТО.