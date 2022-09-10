В Мексике 18 человек погибли в ДТП с автобусом и цистерной
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
«Автобус загорелся на шоссе Виктория — Монтеррей... муниципалитет Идальго в результате столкновения с контейнером, к сожалению, на данный момент погибли 18 человек», — говорится в заявлении.
Уточняется, что одна из двух цистерн грузового автомобиля с растворителем оторвалась от прицепа и врезалась в туристический автобус.
По факту происшествия открыто уголовное дело.
Ранее сообщалось, что девять человек погибли в ДТП с автобусом в Мексике.