военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Мексике 18 человек погибли в ДТП с автобусом и цистерной

Короткая ссылка
В мексиканском штате Тамаулипас на шоссе Виктория — Монтеррей 18 человек погибли в ДТП с автобусом и цистерной.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Автобус загорелся на шоссе Виктория — Монтеррей... муниципалитет Идальго в результате столкновения с контейнером, к сожалению, на данный момент погибли 18 человек», — говорится в заявлении.

Уточняется, что одна из двух цистерн грузового автомобиля с растворителем оторвалась от прицепа и врезалась в туристический автобус.

По факту происшествия открыто уголовное дело.

Ранее сообщалось, что девять человек погибли в ДТП с автобусом в Мексике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить