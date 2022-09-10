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Песков заявил об отсутствии планов по проведению телефонного разговора Путина и Карла III

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Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить телефонные переговоры с королём Великобритании Карлом III. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил об отсутствии планов по проведению телефонного разговора Путина и Карла III
  • РИА Новости

«Нет, никаких телефонных разговоров в графике у президента нет с новым монархом», — цитирует его ТАСС.

Между тем Песков отметил, что у Путина ожидаются другие «международные телефонные разговоры на следующей неделе».

Ранее Путин поздравил Карла III со вступлением на престол. 

Карла III на Совете по престолонаследию официально провозгласили королём Великобритании.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

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