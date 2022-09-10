Bloomberg: Украина обсуждает предоставление кредита США в $1,5 млрд на покупку газа
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По информации агентства, вопрос о приобретении кредита поднимался в ходе прошедших накануне переговоров украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра финансов США Джанет Йеллен.
Уточняется, что стороны обсудили вопросы безопасности в области энергетики.
Информации о том, договорились ли министры о предоставлении кредита, не приводится.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предложила выделить Украине дополнительную финансовую помощь в объёме €5 млрд.