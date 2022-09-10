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Bloomberg: Украина обсуждает предоставление кредита США в $1,5 млрд на покупку газа

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Украинские власти ведут переговоры с Экспортно-импортным банком США (EXIM) о предоставлении Киеву кредита на сумму $1,5 млрд на покупку газа. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на полученное по почте заявление.
Bloomberg: Украина обсуждает предоставление кредита США в $1,5 млрд на покупку газа
  • Gettyimages.ru

По информации агентства, вопрос о приобретении кредита поднимался в ходе прошедших накануне переговоров украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра финансов США Джанет Йеллен.

Уточняется, что стороны обсудили вопросы безопасности в области энергетики.

Информации о том, договорились ли министры о предоставлении кредита, не приводится.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предложила выделить Украине дополнительную финансовую помощь в объёме €5 млрд.

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