В октябре в Чили начнётся вакцинация от оспы обезьян

В октябре в Чили начнётся вакцинация против оспы обезьян, заявил замглавы минздрава страны Кристобаль Куадрадо.

«Хорошие новости! Нам удалось обеспечить поставку вакцины от оспы обезьян, которая уже успешно используется в других странах и доказала свою безопасность и эффективность», — приводит РИА Новости сообщение Куадрадо в Twitter.

Он отметил, что надеется на начало первого этапа вакцинации в октябре.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус ранее заявил, что ВОЗ пока не имеет данных об эффективности имеющихся вакцин от оспы обезьян.

Также Гебрейесус сообщил, что ВОЗ пока не рекомендует массовую вакцинацию.