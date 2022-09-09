Аналитик TAC Бэндоу предложил ЕС не полагаться на США в вопросах обеспечения безопасности
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«В течение многих лет преуспевающие европейские союзники отказывались брать на себя ответственность за собственную оборону, предпочитая бесплатно пользоваться Америкой», — отметил обозреватель.
Бэндоу возмутился тем фактом, что, несмотря на громкие заявления европейских лидеров о поддержке Украины, большую часть расходов по оказанию помощи берёт на себя Вашингтон.
«Ни итальянцы, ни испанцы, ни кто-либо ещё к западу от реки Одер не заинтересованы в том, чтобы подписать контракт с Украиной, не говоря уже о том, чтобы посылать войска для её защиты», — добавил автор.
По его мнению, Соединённым Штатам давно пора напомнить Киеву, что их помощь не бесконечна.
Бэндоу предложил Брюсселю принять на себя ведущую роль в урегулировании украинского кризиса.
«Европейцам давно пора взять на себя основную ответственность за собственную оборону. Они будут вести себя как дети, пока Вашингтон относится к ним как к детям», — заключил автор.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Евросоюзе существует раскол из-за ситуации вокруг Украины и он может привести к внутреннему взрыву в объединении.