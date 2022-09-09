Аналитик TAC Бэндоу предложил ЕС не полагаться на США в вопросах обеспечения безопасности

Европейским странам следует самостоятельно решать вопросы собственной обороны и безопасности, не полагаясь на Соединённые Штаты и не рассчитывая на «американскую халяву». Такое мнение выразил старший научный сотрудник Института Катона, бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для The American Conservative.

«В течение многих лет преуспевающие европейские союзники отказывались брать на себя ответственность за собственную оборону, предпочитая бесплатно пользоваться Америкой», — отметил обозреватель.

Бэндоу возмутился тем фактом, что, несмотря на громкие заявления европейских лидеров о поддержке Украины, большую часть расходов по оказанию помощи берёт на себя Вашингтон.

«Ни итальянцы, ни испанцы, ни кто-либо ещё к западу от реки Одер не заинтересованы в том, чтобы подписать контракт с Украиной, не говоря уже о том, чтобы посылать войска для её защиты», — добавил автор.

По его мнению, Соединённым Штатам давно пора напомнить Киеву, что их помощь не бесконечна.

Бэндоу предложил Брюсселю принять на себя ведущую роль в урегулировании украинского кризиса.

«Европейцам давно пора взять на себя основную ответственность за собственную оборону. Они будут вести себя как дети, пока Вашингтон относится к ним как к детям», — заключил автор.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Евросоюзе существует раскол из-за ситуации вокруг Украины и он может привести к внутреннему взрыву в объединении.