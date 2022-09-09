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США представят на ГА ООН резолюцию о запрете испытаний противоспутникового оружия

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Американский вице-президент Камала Харрис заявила, что Соединённые Штаты намерены внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию, призывающую страны во всём мире отказаться от испытаний противоспутникового оружия.
США представят на ГА ООН резолюцию о запрете испытаний противоспутникового оружия
  • РИА Новости

Харрис напомнила, что в апреле США объявили о введении моратория на испытания противоспутникового оружия.

«В этом месяце США представят на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию, призывающую другие страны принять на себя такие же обязательства», — приводит ТАСС её слова, сказанные на заседании Национального космического совета США.

В мае стало известно, что в Пентагоне сообщили о планах вывести на орбиту в марте 2023 года два прототипа спутников, предназначенных для слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.

В ноябре 2021 года года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия успешно испытала перспективную систему, которая «ювелирно» поразила старый спутник.

Как отмечал президент Владимир Путин, США в своё время испытали противоспутниковое оружие и имеют его, а когда Россия провела такое испытание, «шума было на весь мир».

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