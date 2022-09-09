США представят на ГА ООН резолюцию о запрете испытаний противоспутникового оружия

Американский вице-президент Камала Харрис заявила, что Соединённые Штаты намерены внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию, призывающую страны во всём мире отказаться от испытаний противоспутникового оружия.

Харрис напомнила, что в апреле США объявили о введении моратория на испытания противоспутникового оружия.

«В этом месяце США представят на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию, призывающую другие страны принять на себя такие же обязательства», — приводит ТАСС её слова, сказанные на заседании Национального космического совета США.

В мае стало известно, что в Пентагоне сообщили о планах вывести на орбиту в марте 2023 года два прототипа спутников, предназначенных для слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.

В ноябре 2021 года года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия успешно испытала перспективную систему, которая «ювелирно» поразила старый спутник.

Как отмечал президент Владимир Путин, США в своё время испытали противоспутниковое оружие и имеют его, а когда Россия провела такое испытание, «шума было на весь мир».