Министр финансов Словакии сообщил, что ЕС предоставит Украине кредит на €5 млрд
- РИА Новости
«Мы договорились о предоставлении Украине €5 млрд в качестве кредита», — цитирует его ТАСС.
По словам Матовича, данной суммы хватит на обеспечение всех финансовых нужд Украины в течение месяца.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинская сторона ожидает поступления новых средств от ЕС, помимо уже поступившего транша Европейской комиссии в размере €1 млрд.
По его словам, потери Украины от военных действий составили $326 млрд.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер 5 сентября сообщил, что ЕК и Украина подписали документ о выделении Киеву ещё €500 млн помощи.