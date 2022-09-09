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Министр финансов Словакии сообщил, что ЕС предоставит Украине кредит на €5 млрд

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Участники неформального заседания глав минфинов и центробанков стран — участниц Европейского союза договорились предоставить Украине €5 млрд в качестве кредита. Об этом сообщил вице-премьер и министр финансов Словакии Игор Матович.
Министр финансов Словакии сообщил, что ЕС предоставит Украине кредит на €5 млрд
  • РИА Новости

«Мы договорились о предоставлении Украине €5 млрд в качестве кредита», — цитирует его ТАСС.

По словам Матовича, данной суммы хватит на обеспечение всех финансовых нужд Украины в течение месяца.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинская сторона ожидает поступления новых средств от ЕС, помимо уже поступившего транша Европейской комиссии в размере €1 млрд.

По его словам, потери Украины от военных действий составили $326 млрд.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер 5 сентября сообщил, что ЕК и Украина подписали документ о выделении Киеву ещё €500 млн помощи.

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