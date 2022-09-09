В МИД России опровергли сообщения о якобы планах ввести визы для граждан Украины

Заявления СМИ о якобы планах России ввести визы для граждан Украины являются неверными. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Ранее мы уже неоднократно комментировали ситуацию относительно визового режима в отношениях с Украиной. В этой связи обратили внимание на появившиеся в ряде информагентств сообщения со ссылкой на МИД России о якобы готовящемся введении российской стороной виз для украинских граждан», — говорится в сообщении.

Захарова назвала эти утверждения «в корне неверными», они вводят в заблуждение относительно реального настроя Москвы.

С 1 июля для въезда на территорию Украины россиянам необходима виза.

«Конкретная реакция российской стороны в настоящее время прорабатывается. Однако при принятии решения мы не намерены действовать зеркально», — заявила представитель МИД России.

6 сентября замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, несмотря на введение Киевом визового режима.