военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Замглавы МИД Руденко заявил об отсутствии планов встречи Путина и Зеленского на G20

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским на G20 на Бали пока не готовится, таких планов нет.
Замглавы МИД Руденко заявил об отсутствии планов встречи Путина и Зеленского на G20
  • РИА Новости

«Как уже говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока предмета для разговора у нас нет. Если бы Украина по-иному отнеслась к проекту документа, который был передан украинской делегации 15 апреля, который содержал ключевые элементы возможного соглашения, то, может быть, такая встреча имела бы смысл», — цитирует РИА Новости Руденко.

Ранее индонезийский посол в Москве Хосе Таварес заявил, что Индонезия готова организовать встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита G20 в ноябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить