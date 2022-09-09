Замглавы МИД Руденко заявил об отсутствии планов встречи Путина и Зеленского на G20

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским на G20 на Бали пока не готовится, таких планов нет.

«Как уже говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока предмета для разговора у нас нет. Если бы Украина по-иному отнеслась к проекту документа, который был передан украинской делегации 15 апреля, который содержал ключевые элементы возможного соглашения, то, может быть, такая встреча имела бы смысл», — цитирует РИА Новости Руденко.

Ранее индонезийский посол в Москве Хосе Таварес заявил, что Индонезия готова организовать встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита G20 в ноябре.