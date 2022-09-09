Москва выразила сожаление о включении в повестку ООН вопроса «оккупированных территорий»

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин выразил сожаление о включении в повестку 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пункта о «временно оккупированных территориях Украины».

«Сожалеем, что самая представительная в мире диалоговая площадка вновь используется для политизации и продвижения деструктивных подходов», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, обсуждение ситуации на Украине в конфронтационном ключе не поможет разрешению кризиса или установлению мира в регионе.

Ранее первый зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский сообщил, что США и Албания в ходе заседания СБ ООН по Украине намерены обсудить «фильтрацию» украинцев в России.

Постпред России при всемирной организации Василий Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине новой вехой дезинформации.