Эрдоган сообщил о задержании в Турции одного из главарей ИГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о задержании на территории государства одного из главарей ИГ*, сообщает телеканал NTV.

«Президент Эрдоган объявил, что в Турции пойман террорист по имени Абу Зейд, который входит в число руководителей высшего звена ИГ», — цитирует заявление РИА Новости.

В 2021 году турецкая полиция совместно со спецслужбами страны захватила ещё одного из лидеров террористической организации.

Отмечается, что террорист был одним из доверенных лиц убитого в октябре 2019 года главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.