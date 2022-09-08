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Небензя: опосредованная конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения

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Опосредованная конфронтация Североатлантического альянса с Россией объективно повышает риск прямого столкновения с НАТО. Об этом заявил на заседании СБ ООН российский постпред при организации Василий Небензя.

«Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом, несмотря на утверждения, что там делают всё возможное для избежания такого сценария», — цитирует его РИА Новости.

Ранее журнал Foreign Affairs сообщил, что появление военных НАТО на территории Украины может стать причиной начала ядерной войны.

Американский экономист Джеффри Сакс, профессор Колумбийского университета, заявил, что Соединённые Штаты напрасно проигнорировали предупреждения России относительно расширения НАТО на восток.

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