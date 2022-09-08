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Лебедев назвал «базарным популизмом» высказывания Борреля о России

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Дизайнер Артемий Лебедев в постоянной рубрике «Бесит» стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, почему его бесит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после высказываний в адрес России.

«Это человек, который должен быть дипломатом... вместо этого позволяет себе абсолютно чудовищные высказывания, абсолютно русофобские, свинские, хамские. Это не связано с дипломатией вообще, это базарный популизм», — сказал дизайнер.

По мнению Лебедева, такой человек не имеет права занимать данную должность.

Речь идёт о выступлении Борреля, в ходе которого он допустил высказывания о «фашистской России». При этом позднее в ЕС утверждали, что дипломат лишь сделал отсылку к заявлению одного из членов парламента.

Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, Москва сделает выводы, если Евросоюз не предоставит стенограмму выступления Борреля.

В МИД подчеркнули, что Москва не позволит «замотать» эту историю.

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