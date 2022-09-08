Байдена проинформировали о состоянии британской королевы
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«Президента проинформировали этим утром и будут держать в курсе на протяжении дня относительно новостей из Соединённого Королевства», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.
8 сентября Букингемский дворец сообщил, что врачи обеспокоились здоровьем королевы.
После этого сын королевы принц Уэльский Чарльз и его сын принц Уильям, отправились в Шотландию в замок Балморал. Принц Гарри также направляется туда.
В апреле 2022 года королеве исполнилось 96 лет.