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Байдена проинформировали о состоянии британской королевы

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Президента США Джо Байдена проинформировали о состоянии здоровья королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Байдена проинформировали о состоянии британской королевы
  • AP
  • © Evan Vucci

«Президента проинформировали этим утром и будут держать в курсе на протяжении дня относительно новостей из Соединённого Королевства», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.

8 сентября Букингемский дворец сообщил, что врачи обеспокоились здоровьем королевы.

После этого сын королевы принц Уэльский Чарльз и его сын принц Уильям, отправились в Шотландию в замок Балморал. Принц Гарри также направляется туда.

В апреле 2022 года королеве исполнилось 96 лет.

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