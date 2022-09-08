Байдена проинформировали о состоянии британской королевы

Президента США Джо Байдена проинформировали о состоянии здоровья королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Президента проинформировали этим утром и будут держать в курсе на протяжении дня относительно новостей из Соединённого Королевства», — приводит РИА Новости его слова на брифинге.

8 сентября Букингемский дворец сообщил, что врачи обеспокоились здоровьем королевы.

После этого сын королевы принц Уэльский Чарльз и его сын принц Уильям, отправились в Шотландию в замок Балморал. Принц Гарри также направляется туда.

В апреле 2022 года королеве исполнилось 96 лет.